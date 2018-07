di Alessandra Lancia

RIETI - Il sindaco Cicchetti, intervistato ieri dal Messaggero, difende il suo primo anno a Palazzo, zavorrato da un bilancio da dissesto economico non risanato. L’ex sindaco Petrangeli legge e sobbalza: «Non volevo credere ai miei occhi: Cicchetti, sostenendo che nel 2012 i conti del comune erano da dissesto, ha detto l’esatto opposto di quanto sostenuto durante la campagna elettorale. E accusandoci di non aver risanato dimostra di non sapere neppure quello che la sua amministrazione ha approvato: un bilancio consuntivo del...