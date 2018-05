di Matteo Di Mario

RIETI – Ancora un grande traguardo per il giovane attore reatino Simone Casanica, che, dopo il recente esordio televisivo in Don Matteo 11, torna su Rai 1 nel cast dell’attesa quinta stagione di “Che Dio ci aiuti”, l’ormai celebre fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela.



Il ragazzo apparirà nel sesto episodio della serie dal titolo “Tu chiamale se vuoi fissazioni”, per la regia di Francesco Vicario.



Casanica recita dal 2007 e nel corso degli anni, prima dell’approdo sugli schermi, ha preso parte a numerosi spettacoli teatrali. Svolge, inoltre, attività di doppiaggio: è, infatti, sua la voce a personaggi come Buster nel film di produzione Netflix “Le regole della casa del sidro” e Kyle nella pellicola “A magic Christmas”.

