Concorso migliori formaggi Lazio, sul podio la Centrale del latte di Rieti

RIETI - Si è tenuta oggi, 18 marzo, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori formaggi “Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione, che ha visto salire sul podio anche la Clar di Rieti, che ha conquistato il terzo posto con la sua ricotta vaccina nell’ambito della categoria “ricotta fresca”. Il concorso è promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in collaborazione con Arsial e in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti.

La struttura del Concorso ha previsto due sezioni. Una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate sulle seguenti tipologie: paste filate fresche, formaggi freschi, formaggi semistagionati, formaggi stagionati, ricotta fresca. L’altra sezione era invece aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni estere simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale. Queste le 5 tipologie a confronto: formaggi freschi, formaggi ottenuti da latte crudo di animali al pascolo brado o semibrado, formaggi a latte misto, formaggi affinati, formaggi innovativi per tecnologia di produzione, ingredienti, funzionalità (es. aggiunta di semi di lino, canapa, delattosato, basso colesterolo, a ridotto contenuto di grassi)

107 le aziende partecipanti: tra queste 30 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 13 di cui 3 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 34 imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 12 regioni (principalmente Sardegna, Campania e Piemonte); consolidata la partecipazione delle imprese estere, con 43 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dall’Austria, dal Belgio, dai Paesi Bassi e dal Portogallo.

La Giuria, composta da nove assaggiatori esperti, ha esaminato complessivamente oltre 230 campioni di formaggio di cui 75 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 155 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 1 di Roma città, 4 della provincia, 1 di Frosinone, 2 di Latina, 1 di Rieti e 1 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 20 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso.

Nel corso della giornata si sono svolte anche le premiazioni del Concorso per i migliori pani e prodotti tradizionali del Lazio.

Tutte le notizie sui concorsi, i prodotti e le aziende partecipanti sono consultabili sul sito www.concorsipremioroma.it.

