Partito con successo il Progetto “Clar Educational”. E’ scoppiata la passione per la Milk Paint

RIETI - Dopo la sospensione per Covid, sono ripartite le visite alla Centrale, in modalità diversa. Infatti le storiche visite didattiche all’interno del Caseificio della Clar, attivate circa 20 anni fa, non si erano mai interrotte fino al 2020, l’anno della pandemia che ha necessariamente fatto sospendere la consolidata accoglienza scolastica.

L’azienda con un sforzo significativo ha messo in campo il progetto “ Clar Educational” rivolto alle scuole del territorio reatino grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico provinciale.

In attesa di riattivare le visite in presenza, i percorsi con le scolaresche sono ripartiti sulla piattaforma ZOOM il 19 maggio con le classi 4A e 4B e 4C dell’Istituto A.M.Ricci, grazie alla disponibilità delle docenti Luigina Saccone, Antonella Allegri, Perotti Emanuela e sono proseguite per tutto il mese di maggio.

La classe partecipante ha fatto una divertente full immersion nel caseificio, attraverso un docu-video di 14 minuti con suggestivi indizi per favorire interattività con la classe. Al termine del documentario gli alunni sono tornati in diretta con la referente del progetto Pascale Saccone, che ha risposto a tutte le numerose domande degli studenti. La diretta su piattaforma ZOOM è stata presidiata da un tecnico del progetto Clar Educational, che ha gestito la diretta e l’organizzazione del webinar didattico .

Il docu-video ha dato l'opportunità alla classe di seguire in maniera integrale ed approfondita tutti i momenti della lavorazione, trasformazione e confezionamento del latte. La visita didattica a distanza è terminata con il laboratorio creativo della Milk paint, o pittura alla caseina, un'antichissima tecnica italiana, completamente naturale, utile per recuperare o migliorare mobili, oggetti, pareti. Dentro la cornice della Fattoria di Campogelato, è stata preparata la pittura al latte e realizzato una tinta ecologica con la curcuma. Il colore giallo-senape così ottenuto è stato utilizzato per dipingere i pali di legno della recinzione della fattoria.

La Centrale del Latte metterà a disposizione di ogni classe un kit con il latte di scarto che verrà quindi riciclato dai bambini per dipingere oggetti.

Il progetto Clar Educational, nonostante il periodo critico che stanno vivendo le scuole, è stato accolto dai docenti e dagli alunni con una esemplare carica di entusiasmo tanto da indurre l’Azienda Clar a riproporre a Settembre il format che pur a distanza, ha mantenuto la spontaneità di una diretta e la validità di un documentario.

Le scuole che hanno già aderito all’Educational Visit su piattaforma, nel mese di Maggio sono:

Istituto Comprensivo A.M.Ricci con le classi IV C e IV B, l’Istituto Comprensivo di Fara Sabina con le classi 1A, 1B, 1C, 1B, 2A, 2B, 2C, 1D, referenti del progetto le docenti Patrizia di Cinto e Giovanna de Angelis, l’Istituto di Borgorose con le classi 1B E 1B1, referente Sabrina Barbonetti.