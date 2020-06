Rieti, il Reatino festeggia la nuova centenaria Elisa Sileri

RIETI - Spegne cento candeline Elisena Sileri (nella foto), conosciuta da tutti come Elisa, che oggi compie 100 anni e taglia l’invidiabile traguardo del secolo di vita.

Nata a Casperia, quando ancora il paese si chiamava Aspra Sabina, il 28 giugno 1920 da Giovanna Stazi e Damiano Sileri, nonna Elisa che gode di ottima salute festeggerà oggi a Trieste il suo centesimo compleanno, insieme alle figlie Grazia (nativa di Casperia) e Loretta che è nata invece a Trieste.

La storia

Il perché Elisa Sileri, che ha diversi nipoti in Sabina e una sorella, Liliana, sempre a Casperia, vive da anni a Trieste è presto detto. Un giovane geometra triestino, Tullio Cumbat negli anni ‘40 si trasferisce dal Friuli in Sabina per dirigere una miniera che si trovava al confine tra i comuni di Casperia e Roccantica. Il geometra frequenta la casa dei genitori di Elisa, i quali hanno una trattoria dove va spesso a mangiare e lì conosce una ragazza, quella che sarebbe poi diventata sua moglie. Si sposano e hanno la prima figlia Grazia e poi, nel 1948, quando la miniera cessa definitivamente l’attività, il trasferimento a Trieste dove l’anno dopo nasce Loretta.

La festa

Oggi Elisenda, soffierà sulla torta con le cento candeline nella festa preparata per lei, insieme agli affetti più cari (il marito Tullio non c’è più) e con gli auguri di buon compleanno che arriveranno anche dalla sua Casperia da parte della sorella e dei tanti nipoti che vivono tra la Sabina e Roma.

