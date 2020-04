© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In barba al Coronavirus e a un tampone errato che l’aveva data per positiva quando in realtà non era mai stata contagiata, nonna Anna compie oggi 100 anni.Un traguardo che Anna Trombetta, nata a Subiaco il 20 aprile del 1920, festeggia avvolta dal calore della casa di riposo “Sant’Elena House” di Borgo Quinzio e dei familiari che in questi anni non l’hanno mai lasciata sola, attraverso le visite quotidiane del figlio, che vive a Passo Corese e alle videochiamate dei nipoti. Oggi più frequenti che mai vista l’impossibilità di raggiungerla fisicamente a causa delle disposizioni governative che vietano gli spostamenti per scongiurare la diffusione del virus.Nonna Anna ama leggere e fare battute. È autoironica, ama i dolci, i baci e gli abbracci. Sa come fare cambiare una giornata storta, che colora dedicando simpatie e complimenti a chi le è accanto. Ma oggi l’affetto, anche quello de Il Messaggero, è tutto per lei.