Rilevatori per il censimento a Magliano, si possono presentare le domande fino al 17 agosto

RIETI - C’è tempo fino al 17 di agosto per presentare la propria candidatura all’ufficio comunale di censimento. Sul sito del comune di Magliano Sabina è disponibile il bando di selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria da cui l’ente potrà attingere per il reclutamento dei rilevatori del prossimo censimento della popolazione che si terrà tra ottobre e dicembre 2023.

Nel testo dell’avviso sono indicati tutti i requisiti necessari alla candidatura inclusi i titoli preferenziali (formazione in ambito statistico e precedente esperienza nel ruolo). Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni, non dipendenti del Comune di Magliano Sabina. La domanda per ottenere l'incarico, redatta in carta semplice, preferibilmente sul modulo scaricabile dal sito, povrà essere inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano all'ufficio protocollo generale del comune, o inviata tramite pe c all’indirizzo info@pec.comune.maglianosabina.ri.it entro le ore 12.

Nella domanda gli aspiranti rilevatori dovranno inserire cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del bando.

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.