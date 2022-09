Parte la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

RIETI - Parte oggi, 30 settembre, la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che coinvolge, ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2022 le famiglie italiane che partecipano al censimento sono 1 milione 326 mila, in 2531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

La compilazione del questionario del censimento è un obbligo per le famiglie selezionate.

Per la rilevazione Areale:

I rilevatori saranno operativi da oggi, 30 settembre. Sono 10 gli incaricati dal Comune di Rieti e perlustreranno le zone del territorio che gli sono state assegnate, affiggeranno locandine ISTAT nei palazzi interessati dalla rilevazione e consegneranno nelle cassette postali le lettere informative.

Dal 13 ottobre fino al 17 novembre i rilevatori suoneranno ai campanelli di 367 famiglie per effettuare l’intervista e raccogliere le informazioni richieste dal questionario. Per questa rilevazione non ci sono modelli cartacei ma le informazioni saranno registrate direttamente sul tablet che è stato fornito a tutti i rilevatori.

Per la rilevazione da lista:

L’Istat sta inviando 2005 lettere che informano le famiglie che fanno parte del campione.

Quest’ultimo gruppo di famiglie dovrà ottemperare all’obbligo di censirsi dal 3 ottobre al 22 dicembre:

Autonomamente, dal 3 ottobre al 12 dicembre compilando il questionario direttamente online seguendo le istruzioni riportate sulla lettera

Potranno chiedere assistenza presso il Centro di Raccolta comunale appositamente predisposto negli uffici dell’anagrafe (piano terra) del palazzo comunale – Piazza vittorio Emanuele II – dal 3 ottobre al 22 dicembre

Oppure rispondendo al rilevatore presso il proprio domicilio dal 7 novembre al 22 dicembre.

Il Centro comunale di Raccolta sarà attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 e saranno attivi i seguenti numeri telefonici: 0746287218 – 0746287296