Npc, Ceccarelli festeggia il ritorno al successo: «Vittoria importantissima, ma ora pensiamo subito a Piacenza»

RIETI - «Stiamo parlando di una vittoria dal peso specifico infinito, al termine di una gara in cui siamo a rimuginare per una differenza canestri non ribaltata. Peccato». C'è gioia e sollievo nelle parole di coach Gabriele Ceccarelli. Il tecnico parla dopo la sfida vinta con Monferrato Basket, probabilmente la più difficile e la più importante giocata in un anno e mezzo a Rieti. L'88-78 di fine gara gli vale la permanenza sulla panchina reatina e, soprattutto, vale tanta speranza per la Npc.

«Come prima cosa faccio gli auguri e un in bocca al lupo agli avversari: sono in un periodo difficile, ma per noi questa gara era troppo importante. Dopo un primo quarto dove abbiamo fatto una scelta difensiva che non pagava, insieme allo staff e a Marco Timperi abbiamo pensato ad una situazione diversa e siamo andati meglio». Un chiaro riferimento, quello del coach, ai 27 punti subiti durante il primo quarto, dove Leggio aveva trovato grande continuità realizzativa anche dall'arco. Poi il coach è passato a lodare la prova da 28 punti di Tucker.

«Non parlo mai dei singoli - ha spiegato Ceccarelli - ma è chiaro che risalta la prova di Tucker, che veniva da un attacco influenzale. Lui ci voleva essere a tutti i costi e non è mancato. In settimana si è allenato in maniera tosta. Oltre alla sua partita c’è una prestazione difensiva di tutto il collettivo: non solo con gli esterni che si sono spesi su Redivo, ma anche i lunghi hanno dato molto in fase difensiva. Dopo il primo quarto ero dentro la partita e capivo quali erano le situazioni da registrare. Ora voltiamo pagina: abbiamo fatto il nostro lavoro, c’è solo da pensare a Piacenza perché restiamo ultimi. Dopo quasi due mesi ci godiamo questa vittoria che meritavamo e che abbiamo voluto fortemente».

E' chiaro che con una vittoria in casa reatina si torna a respirare, ma si analizzano anche le situazioni che stasera non sono andate: non è mancato il nervosismo, causato anche da fischi arbitrali quantomeno contestabili, con Jordan Geist finito anzitempo sotto la doccia per un'espulsione arrivata dalla somma di un tecnico e un antisportivo. «Jordan sta facendo un po’ fatica - ha detto Ceccarelli - e si innervosisce molto sui contatti. Durante la settimana lo alleniamo anche in tal senso, proprio per abituarlo alla domenica. E’ logico che ci sono contatti di vario tipo e l’adrenalina cambia quando si è in gara».