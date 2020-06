Rieti, domenica Giornata del Fai alla riscoperta di Catino

RIETI - Giornata del Fai, domenica prossima, 28 giugno a Catino. Sono già aperte le prenotazioni che scadranno, venerdì prossimo, il 26 giugno, per quella che si annuncia una giornata davvero speciale insieme al Fondo Ambiente Italiano.



L’iniziativa

Nell’ambito delle Giornate Fai all’aperto, l’appuntamento è dunque a Catino per una giornata nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Dopo la rinuncia forzata alle Giornate di Primavera di metà marzo a causa della pandemia, Il Gruppo Fai della Sabina aderisce all’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, un evento pensato «per sottolineare – spiegano gli organizzatori- la ripartenza delle attività e della vita che va avanti nonostante i problemi, le apprensioni, le restrizioni e le paure provocati dall’emergenza sanitaria e per dimostrare che il desiderio di ritorno all’aperto e a vivere gli spazi esterni può convivere con le norme sanitarie nazionali e regionali. E, senza false ipocrisie, servirà anche per raccogliere fondi che, per la vita del Fai e le sue molteplici iniziative, sono una questione vitale».



Giornata a sorpresa e info prenotazioni

Gli “ordini di scuderia” del Fai ancora impediscono di dire da parte degli organizzatori in che cosa consisterà esattamente e come si articolerà la giornata del 28 giugno, se non appunto che si svolgerà nel piccolo borgo di Catino costruito ben più di mille anni fa su una dolina carsica.

Si potrà partecipare all’evento solo prenotandosi online sul sito nazionale giornatefai.it (questo il link https://www.fondoambiente.it/…/g…/giornate-fai-di-primavera/) fino ad esaurimento posti (le prenotazioni chiuderanno comunque il 26 giugno alle 15). La visita sarà a contributo libero, con un minimo di 3 euro per gli iscritti e di 5 euro per i non iscritti, da versare al momento dell’iscrizione. Ovviamente chi vorrà contribuire con cifre maggiori potrà comunque farlo.

