La sabina Aurora Tetto arriva tra le prime cinque nella finale del 61esimo Festival di Castrocaro.

La giovane cantante di Forano, 17 anni, è giunta tra le prime cinque del festival che ha lanciato nel recente passato numerosi cantanti. La vittoria è andata a Maria, nome d'arte di Valentina Egrotelli 23 anni, di Montignoso (Massa Carrara).

Tetto ha interpretato un brano di Gianna Nannini, ricevendo i complimenti di Katia Ricciarelli, in giuria, per l'originalità. La finale è andata in onda su Rai Uno, con la presentazione di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, direzione musicale di Stefano Palatresi.



Sul palco sono saliti: Daniele Barsotti, 36 anni, di Gugliano (Lucca); Orazio Cannizzaro, 27 anni, di Modica (Ragusa); Valentina Colonna, 31 anni, di Grottaglie (Taranto); Valentina Egrotelli (Maria), 23 anni, di Montignoso (Massa Carrara); Luana Frazzitta, 17 anni, di Pisa; Giuseppe Leone, 20 anni, di Galliate (Novara); Maria Rossella Longo, 19 anni, di Modena; Nicola Malpensi, 23 anni, di Bologna; Aurora Tetto, 17 anni, di Forano ( Rieti); Debora Tresanini, 22 anni, di Sarzana (La Spezia).



A valutarli una giuria con Katia Ricciarelli presidente, il compositore Fio Zanotti, il cantautore Gatto Panceri e la cantante dei Jalisse, Alessandra Drusian.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:02



