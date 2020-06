RIETI - “Così è la vita” a Casperia. Il borgo medievale è il set televisivo scelto per la trasmissione di Rai 3 che andrà in onda dal prossimo luglio.



Le riprese a cura della Stand by me, società di produzione televisiva di Roma, che sta lavorando alla realizzazione di un programma per Rai 3 dal titolo "Così è la vita", in onda il prossimo luglio per 6 serate, sono iniziate a Casperia questa mattina.

Il tema e l'ambientazione



Il programma affronta i grandi temi della vita legati all'amore, raccontati attraverso interviste a coppie di tutte le età e provenienti da tutte le parti d'Italia, e riprese ognuno nella loro casa. Verranno trattati argomenti come il primo incontro, il matrimonio, i figli. A presentare il programma sarà Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica e volto noto della Rai.



Casperia offre l’ambientazione con gli interventi della Fialdini proprio per le vie del borgo medievale selezionato dalla società di produzione che ha giudicato incantevoli e suggestivi gli scorci del paese antico. Nello specifico le riprese all'aperto, con le telecamere che seguono la conduttrice per le vie del borgo, mentre introduce i grandi temi trattati in puntata proseguiranno anche nella giornata di domani.



«Sicuramente una bella vetrina per il paese» come sottolineato dal sindaco Marco Cossu, con il paese e le sue bellezze non nuovo ad eventi di questo genere e sempre più spesso location di riprese cinematografiche, televisive e spot pubblicitari di caratura nazionale.

