Casali di Poggio Nativo festeggia la fine del centro estivo con centinaia di piccoli / Le foto

RIETI - Una maxi festa in stile hawaiano nella piazza del paese, per suggellare la chiusura del centro estivo voluto ed organizzato dall’Associazione “Comitato organizzativo Casali di Poggio Nativo” presieduto da Gianluca Vagni e dalla parrocchia “San Silvestro papa”. Un centro estivo che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 150 bambini, dai 7 ai 14 anni, sotto la guida di sessanta animatori giovani e responsabili, dove non sono neanche mancate diverse mamme che hanno vestito i panni di animatrici.

Festa dei giovani a Casali di Poggio Nativo

Il percorso. Chiude in bellezza una lunga attività di impegno lavorativo e intrattenimento per tanti bambini sabini, che si sono cimentati in attività ludiche e ricreative, tra escursioni in collaborazione con l’Associazione “Sabina cultura e ambiente”, giornate in piscina, piccole avventure presso il parco “Avventuristicando”, esperienze da baby pompieri con “Pompieropoli”, attività di cucina e disegno, corsi di pattinaggio in collaborazione con la società “Ardita pattinaggio” o mattinate a colpi di padel, nel centro “Fluo Padel” di Osteria Nuova.

La partecipazione. Un’attività senza fini di lucro che ha chiuso in bellezza, con una mega cena nella piazza del paese con 500 invitati, che si è poi conclusa con un monumentale “schiuma party e only colors” che ha coinvolto grandi e piccoli. Una conviviale in perfetto stile hawaiano per salutare un’estate mai cosi divertente e ricca di eventi. Terminata la bellissima avventura del centro estivo, Casali di Poggio Nativo ha poi proseguito con i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, giunti alla 44esima edizione, che si sono conclusi lo scorso 26 luglio e che, ancora una volta, hanno visto tutti i giovani del paese di nuovo attivamente protagonist