Roma, immobili dimenticati: il Campidoglio rischia di perdere 150 casali

Un'amnesia ventennale rischia di costare cara al Campidoglio: fino a 30 milioni di euro. Tanto valgono i casali sparsi per la campagna romana, di cui il Comune è formalmente proprietario, che ora sono a rischio usucapione. Insomma, entro qualche mese, tecnicamente, potrebbero finire intestati a chi li ha abitati e utilizzati per anni senza un contratto, mentre l'amministrazione cittadina chiudeva un occhio e si voltava dall'altra parte. LE AZIONI LEGALI Due cause sono già partite, il dossier ora è in mano...