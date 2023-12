Narni, "La stella di Greccio" torna a casa. Serata-evento al cinema Monicelli. Mostra fotografica al Cenacolo di San Marco

NARNI Serata evento al cinema Monicelli. "La stella di Greccio", per la regia di Arnaldo Casali, sarà proiettato in sala stasera alle 21. Prodotto da ConfraTerni e Istess Cinema e interpretato da Alessandro Brustenghi, nel film hanno lavorato anche alcuni attori umbri, come Giordano Agrusta (Palazzina Laf), Mauro Cardinali (Indiana Jones e il quadrante del destino), Cecilia Di Giuli (I peggiori giorni), Luisa Borini (Molto dolore per nulla) e Fabio Bussotti, che torna a vestire i panni di frate Leone 35 anni dopo il Nastro d’Argento vinto per "Francesco" di Liliana Cavani.

Una sorta di ritorno a casa, perchè il film, sebbene ambientato a Greccio, è stato quasi interamente girato a Narni.

Il Ponte di Augusto, lo Speco Francescano di Sant’Urbano, alcune delle location.

Alla proiezione interverranno frate Alessandro, il regista Arnaldo Casali e Luca Mannaioli, aiuto regista e montatore del film.

A "La stella di Greccio" è dedicata anche la mostra fotografica allestita al Cenacolo San Marco di Terni aperta fino al 2 febbraio. Una raccolta degli scatti di Luca Mannaioli sul set del film.