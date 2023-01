Rieti, carabinieri: visita del generale Bernardini alla guida del Comando Interregionale “Podgora” dell’Italia Centrale

RIETI - Il Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” dell’Italia Centrale, nella mattinata di ieri 30 gennaio 2023, ha fatto visita alla Compagnia di Cittaducale e delle Stazioni di Amatrice ed Accumoli, Comandi impegnati dal 2016 in prima linea per garantire la presenza dello Stato e fornire supporto alla popolazione locale colpita, com’è noto, da un terrificante terremoto.

L’Alto Ufficiale è stato accolto a Cittaducale dal Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini, quindi accompagnato dal Comandante della Compagnia di Cittaducale, Capitano Marco Mascolo, ha proseguito verso Amatrice, Accumoli e gli altri Comuni delle Marche, anch’essi colpiti dal sisma.

Presso i tre Comandi della provincia di Rieti, ha incontrato una rappresentanza del personale ringraziandoli per i sacrifici affrontati in tutti questi anni, anche legati alla precaria situazione logistica alloggiativa, e per il silente diuturno quotidiano servizio in favore e in supporto delle popolazioni locali.

Il Generale Bernardini ha anche sottolineato la grande collaborazione fornita dai Comandi Arma alle locali Autorità, non solo nella fase immediatamente successiva all’evento, ma ancora oggi, a 6 anni di distanza, con la stessa tenacia e determinazione.

Il Colonnello Bruno Bellini e il Capitano Marco Mascolo hanno ringraziato il Generale Bernardini per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di tutti i militari dei presidi visitati.