Poggio Mirteto, visita del comandante della Compagnia mirtense dei carabinieri

RIETI - Il 15 dicembre u.s. il Comandante Provinciale e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto hanno fatto visita al locale Sindaco Giancarlo Micarelli.

Lo scambio degli auguri per le imminenti festività è stata l’occasione anche per tracciare le linee guida per una strutturale collaborazione istituzionale finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza della popolazione.

In tale contesto sono stati affrontati gli aspetti più concreti, ad oggi considerati prioritari, in tema di sicurezza di quel territorio.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha sottolineato come la prevenzione ed il contatto costante con la popolazione siano le Armi migliori per garantire la tranquillità della comunità ed aumentare la percezione positiva delle Istituzioni da parte dei cittadini. Il Sindaco da parte sua ha ribadito condivisione di intenti e massima disponibilità per ogni tipo di iniziativa.

Gli incontri continueranno in piena sintonia e nella reciproca convinzione che, soprattutto nel particolare periodo in corso, sia indispensabile una strettissima collaborazione tra le Istituzioni che operano sul territorio, soprattutto in tema di beni primari come la salute e la sicurezza.

