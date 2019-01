Entra in hotel a Roma, chiede una camera e deruba la reception: arrestato ladro-turista

Entrava negli hotel con la scusa di chiedere la disponibilità di una camera, ma poi minacciava con un coltello e aggrediva il receptionist per derubarlo. L'altra sera, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di rapina aggravata e continuata, un cittadino ghanese di 26 anni, nullafacente, in Italia senza fissa dimora e con precedenti.



L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri in via Milazzo, a seguito della segnalazione giunta al 112, poichè riconosciuto quale autore di due rapine avvenute rispettivamente l'8 dicembre 2018 e il 2 gennaio 2019, nelle reception di due hotel di via Milazzo. In entrambi i casi, lo straniero con la scusa di chiedere la disponibilità di una camera ha minacciato e rapinato, armato di coltello, le due addette alla reception presenti in quel momento, portando via cellulari e denaro contante.



Dopo il fermo, il rapinatore è stato condotto in caserma e successivamente presso il carcere di Regina Coeli, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri stanno eseguendo ulteriori accertamenti volti a verificare se l'arrestato possa essere l'autore di altri analoghi episodi verificatisi nella zona.

