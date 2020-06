Centomila euro al mese con lo spaccio di cocaina, presi in tredici

PERUGIA - Tredici misure cautelari (in carcare cubani, albanesi e italiani) sono state eseguite dai carabinieri che hanno scoperto una vasta rete di spaccio di cocaina fra Gubbio e Gualdo Tadino. Nell'ambito dell'operazone è stato anche sequestrato un ingente quantitativo di droga e di denaro. Il giro d'affari dello spaccio era di centomila euro al mese.

L'operazione si è svolta in tempi piuttosto brevi - hanno spiegato i militari - perchè l'indagine aveva preso avvio poco più di un anno fa. L'atività di spaccio - è sato accertato - non era fermata neanche durante il periodo di lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA