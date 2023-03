Rieti, educazione ambientale nelle scuole dei carabinieri forestali

RIETI - Si sono conclusi gli incontri che hanno visto l’Ufficio Divulgazione Naturalistica della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale collaborare con nove classi, comprese tra il Ginnasio e il Liceo. Insieme al Maresciallo Ordinario Fasciolo Antonio, sono state affrontate importanti tematiche sulla conservazione della Biodiversità, la Geologia e i relativi problemi di disseto idrogeologico del nostro territorio e come orientarsi tra le etichette dei prodotti alimentari in vendita nei nostri supermercati.La specialità forestale dei Carabinieri è attivamente impegnata nella tutela del patrimonio naturale del nostro Paese: i Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale sviluppano progetti per la salvaguardia di specie forestali e animali, custodendo altresì il germoplasma di molte specie vegetali.L’Ufficio Divulgazione, ora diretto dal Capitano Luigi Melfi, svolge la sua attività da oltre 30 anni ed è incardinato nella Scuola Forestale Carabinieri, offrendo alle scolaresche del territorio un ventaglio di 14 progetti tra cui scegliere. Tutte le tematiche sono modulate in maniera da far arrivare i contenuti sia alle primarie che alle secondarie di primo e secondo grado.nella