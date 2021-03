RIETI - Anche le donne dell’Arma della Provincia di Rieti festeggiano l’8 marzo. L’occasione è stata utile per incontrarsi, scambiarsi impressioni ed approfondire la reciproca conoscenza. Le Donne dell’Arma del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale dei Carabinieri si sono incontrate nella caserma di via Giulio De Juliis ed hanno ricevuto gli auguri da parte di superiori e colleghi. Il Comandante Provinciale nella circostanza ha rimarcato come le donne costituiscano un valore aggiunto ed una insostituibile risorsa per tutte le componenti dell’Istituzione. Il loro innesto ha infatti ingentilito l’ambiente delle caserme ed ha portato una ventata di maggiore sensibilità soprattutto nei confronti delle c.d. vittime vulnerabili.

