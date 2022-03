Si ferisce e poi minaccia i carabinieri con un coltello da cucina: giovane denunciato

RIETI - Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Poggio San Lorenzo hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 30enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, presso l’abitazione dell’uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva dato in escandescenze e si era lasciato andare a gesti di autolesionismo, arrivando fino a cagionarsi un profondo taglio all’avambraccio sinistro.

Con un grosso coltello da cucina, poi, ha minacciato i Carabinieri operanti. Soltanto la rapidità d’intervento e la professionalità dei militari e del personale del 118 hanno consentito d’immobilizzare l’uomo e di riportarlo alla ragione, senza altre persone ferite. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato portato in ambulanza all’ospedale di Rieti.