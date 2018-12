© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il comandante della legione carabinieri lazio in occasione delle festivita’ natalizie e di fine anno in visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti.Nella giornata odierna, il comandante della legione carabinieri “Lazio”, generale di divisione Andrea Rispoli, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di rieti.L’ufficiale generale, ha dapprima fatto tappa presso le stazioni carabinieri di Accumoli, Amatrice e Cittaducale porgendo a tutti i militari, il proprio saluto ed esprimendo il proprio ringraziamento per l’attivita’ svolta e che svolgeranno, in condizioni ancora non del tutto ottimali, dopo il sisma verificatosi oltre due anni fa. Ha infine espresso ai militari ed ai loro familitari, l’augurio piu’ sentito in occasione delle prossime festivita’.L’ufficiale ha poi raggiunto la sede del comando provinciale dove e’ stato accolto dal comandante colonnello simone sorrentino alla presenza degli ufficiali dei reparti della sede, unitamente a quelli delle compagnie di cittaducale, poggio mirteto e del gruppo carabinieri forestale di rieti; all’evento ha presenziato anche una rappresentanza dei reparti speciali, dell’arma in congedo e del c.o.b.a.r..L’alto ufficiale, ha poi incontrato per un saluto, una rappresentanza dei militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia durante il quale oltre a realizzare un piccolo consuntivo dei risultati ottenuti nell’arco dell’anno, ha ringraziato tutti per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riconosciuti anche dalle altre istituzioni territoriali e comuni cittadini. Il generale Rispoli, ha infine espresso a tutti i militari presenti ed ai loro familiari, gli auguri piu’ sentiti per le prossime festivita’ natalizie e di fine anno per poi far rientro nella capitale.