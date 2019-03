© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pareggiare al 93' ad un amen dal triplice fischio, è un qualcosa che esalta anche Eziolino Capuano, che al termine della gara, in mixed zone, esprime tutta la sua soddisfazione per un 1-1 che consente al suo Rieti di fare un altro importante passo verso la salvezza diretta."Abbiamo giocato contro una grande squadra - dice - e non credo di poter essere smentito se dico di aver strameritato il pareggio. I ragazzi hanno giocato una gara onesta, affrontata a viso aperto, senza ostruzionismi e fare tutto questo in casa di una Juve Stabia che si sta giocando la promozione in serie B e che personalmente considero la squadra più forte in assoluto del girone, è un qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Capisco l'amarezza finale degli avversari per una vittoria sfumata proprio ad un passo dal traguardo, che avrebbe permesso di allungare ulteriormente il passo rispetto al Trapani, ma nel computo generale questo Rieti, stasera, non avrebbe meritato di uscire sconfitto dal campo".Capuano, non fa mistero poi, del fatto che "venerdì subiremo un'altra penalizzazione per alcune irregolarità estive" ed ammette che "se questa squadra si salverà avremo fatto un miracolo sportivo notevole", ma prima di lasciare il "Menti" sente il dovere di "ringraziare la gente di Castellammare perché stasera mi sono davvero emozionato: tornare qui dopo 13 anni è stato bello ed auguro alla Juve Stabia di tornare al più presto in serie B".