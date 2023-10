Terza sconfitta casalinga per la Ternana. Il Brescia vince con una rete di Bisoli

Terni - La Ternana subisce la terza sconfitta casalinga, la sesta in campionato, perdendo 1-0 contro il Brescia. L'attenuante è che i rossoverdi finiscono la gara in 10 per l'espulsione di Capuano. L'aggravante è che la squadra di Cristiano Lucarelli non ha mai tirato nello specchio della porta.

Ternana inguardabile e irrisconoscibile che nel primo tempo subisce il possesso palla del Brescia che nella ripresa passa in vantaggio con Bisoli, bravo a controllare di destro e chiudere di sinistro, senza che nessuno dei rossoverdi andasse a chiudere. o E' il 25, ci sarebbe tempo per recuperare, ma l'arbitro Bonacina, richiamato al Var, espelle Capuano per un fallo su Soncini.

L'unica nota lieta, gli applausi per l'ex Paghera.

TERNANA-BRESCIA 0-1

MARCATORI: st 25’ Bisoli

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Celli; Casasola (14’ st Favasuli), Luperini (37’ st Sorensen), Labojko (14’ st Mantovani), Falletti, Corrado; Raimondo (33’ st Dionisi), Favilli (14’ st Pyyhtia).

All. Lucarelli. A disp. Brazao, Alba Ramos, De Boer, Distefano, Travaglini, Lucchesi, Marginean

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Jallow (21’ st Dickman), Bisoli, Van De Looi (21’ st Paghera), Huard (21’ st Galazzi); Bjarnason; Moncini (37’ st Borrelli), Bianchi (32’ st Olzer). All. Gastaldello. A disp. Andrenacci, Riviera, Maccherini, Fogliata, Besaggio.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

NOTE: spettatori 4.575 per un incasso di 29.247 euro. Espulso 31’ st Capuano. Ammoniti Lucarelli, Falletti per proteste, Labojko, Paghera, Dionisi per gioco falloso. Angoli 4-4. Recupero tempo pt 1’.st 7’