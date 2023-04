Sabato 22 Aprile 2023, 00:25

Altro grattacapo fisico per la Ternana. E ancora una dose di sfortuna residua per Marco Capuano, fermato ora da un problema fisico e fuori uso per la partita di domani con il Venezia al Liberati. Proprio mentre il gruppo sta bene e gli infortuni avevano allargato la loro morsa, ecco che il centrale si ferma di nuovo. Non di grave entità, stavolta, ma sufficiente per impedirgli di essere in campo domani contro i Lagunari nella seconda sfida casalinga di fila per le Fere. Un problema muscolare, con una lesione di primo grado, lo ha costretto ieri mattina a saltare l'allenamento. Oltre a essere out con il Venezia, Capuano resta ancora in dubbio anche per la trasferta di Cagliari, dove almeno rientrerà dalla squalifica Valerio Mantovani, altro assente domani. Il suo tipo di lesione, però, è di quelli che non hanno tempi di recupero lunghissimi. Il muscolo interessato dalla lesione è l'adduttore della coscia destra. Potrebbe, comunque, tornare ad esserci per il rush finale del campionato. Capuano, da alcune settimane era tornato a piena disposizione dopo aver superato un lungo periodo di stop per l'infortunio di ottobre con operazione chirurgica. Magari, non sarebbe stato ancora pronto a giocare dall'inizio in quanto non ha ancor recuperato i 90 minuti nelle gambe, ma sarebbe stato lo stesso un'opzione in più in mano all'allenatore Cristiano Lucarelli. E stavolta avrebbe fatto comodo proprio in concomitanza dell'assenza dell'infortunato Mantovani. A questo punto, le scelte del tecnico livornese possono dividersi tra Salim Diakite e Luka Bogdan. Nel caso del francese, l'opzione è quella di spostarlo al centro della difesa a quattro, ad affiancare Fredrik Sørensen proprio per mettere vicino al danese un compagno rapido. Sulla destra, a quel punto, ci sarebbe da scegliere tra Luca Ghiringhelli e Marino Defendi. Nel caso del croato, invece, Diakite può restare a operare sulla fascia destra, dove garantisce velocità e spinta, mentre in mezzo alla difesa ci sarebbe una coppia tutta centimetri, vista l'altezza dello stesso Bogdan e di Sørensen. Queste due ipotesi, però, potrebbero non essere le sole da attuare. C'è anche la possibilità di optare comunque per una difesa a tre, per quanto le assenze di Mantovani e di Capuano rendono la cosa assai meno probabile. C'è sempre, però, Bruno Martella capace di adattarsi come "braccetto" difensivo di sinistra. In questo modo, potrebbe essere lui ad affiancare Bogdan e Sørensen. Non resta che attendere e vedere cosa deciderà domani Lucarelli. A centrocampo non ci sarà Coulibaly. In avanti, invece, c'è l'imbarazzo della scelta. Favilli come punta centrale va verso la riconferma, mentre adesso è davvero difficile scegliere sulla trequarti uno tra Cesar Falletti e Anthony Partipilo, visto che entrambi hanno dato ottimi segnali contro il Pisa.