Ternana, Capuano e Coulibaly ci provano

TERNI Stringono i denti, ma ci provano. Oggi, l'allenatore Cristiano Lucarelli, dopo la rifinitura del mattino, saprà se riuscirà a recuperare almeno uno di loro due, se non entrambi. Mamadou Coulibaly e Marco Capuano lavorano sodo. Sperando di riuscire ad esserci, almeno per la panchina. Tanto che ieri mattina hanno persino svolto parte dell'allenamento in gruppo, alternandola alla parte fatta in modo differenziato. Coulibaly viene da un problema muscolare, anzi due. A Cagliari era rientrato dopo aver superato una lesione muscolare, ma si è di nuovo fermato alla fine del primo tempo, costringendo Lucarelli a un cambio a centrocampo. Ma dai report ufficiali della Ternana non emergono nuovi infortuni di rilievo, per lui. Dunque, potrebbe essersi trattato di una contrattura, o di un affaticamento. Il senegalese si è sottoposto in settimana prevalentemente a lavoro differenziato e a terapie in infermeria. Ma non è detto che non provi a stringere i denti per esserci. Non tanto per essere in campo da subito (cosa più difficile), quanto per andare in panchina. Capuano, invece, sta superando la lesione muscolare di basso grado all'adduttore accusata nella settimana tra le due gare casalinghe. Ha saltato le due sconfitte con Venezia e Cagliari, ma ora spera di tornare a disposizione. L'eventuale presenza di Capuano darebbe a Lucarelli un'alternativa in più in difesa, visto che Salim Diakite dovrà stars fuori due turni per la squalifica presa martedì. Nel reparto arretrato, però, c'è il recupero di Fredrik Sørensen. Il fastidio al ginocchio per la distorsione, per il danese, è solo un ricordo. Potrebbe tornare in campo sin da subito, magari ricostituendo la coppia centrale con Valerio Mantovani, in una difesa a quattro. Coulibaly, invece, influirebbe sulla consistenza numerica dei centrocampisti. Un reparto che, stavolta, potrebbe avere più bisogno di giocatori di maggiore stazza, viste le caratteristiche del Sudtirol che domani pomeriggio scende al Liberati per affrontare i rossoverdi. Anche nel reparto mediano, però, Lucarelli conta su un rientro sicuro, quello di Francesco Di Tacchio, dopo la squalifica. In mezzo, dunque, ci sarà lui, così come dovrebbe essere sicura la presenza di Agazzi. Optando per una mediana a tre, l'altro posto possono giocarselo Francesco Cassata e Mattia Proietti. Fabrizio Paghera, invece, è in dubbio, per un'infiammazione alla caviglia destra. Pure oggi, per Lucarelli, non mancano i pensieri e la necessità di ragionare per individuare l'undici più probabile da mandare in campo contro la squadra altoatesina. L'obiettivo è centrare una vittoria e scacciare gli incubi delle zone di classifica basse. L'ostacolo, però, è tosto. E' la squadra sorpresa del campionato, tra l'altro composta anche dagli ex rossoverdi Simone Mazzocchi, Alessandro Celli e Mirko Carretta. E poi, Pierpaolo Bisoli, costretto alla tribuna perché squalificato, è sempre un osso duro.