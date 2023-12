Ordinanza per i festeggiamenti del capodanno in Piazza Vittorio Emanuele II: ecco tutti i divieti

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per il divieto di

introduzione e uso di spray urticanti, di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande nonché divieto di utilizzo di petardi e materiale pirotecnico, in occasione dei festeggiamenti per il capodanno 2023/24 in piazza Vittorio Emanuele II.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sull’Albo Pretorio online