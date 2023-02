Branco di cani randagi uccide pecora e causa danni nel comune di Cittaducale

RIETI - Sembrano diventati inafferrabili e, nonostante le ripetute segnalazioni e gli interventi degli accalappiacani, non sono stati ancora catturati. I ricercati sono un piccolo branco di cani randagi (4 o 5 esemplari) che nel territorio del Comune di Cittaducale (e frazioni) sono latitanti da un po’ e da tempo ricercati.

Anche perché non mancano episodi tipici del randagismo di cui si sono resi protagonisti. Da ultimo l’uccisione di una pecora ma anche altri danni causati nelle pertinenze di case di campagne isolate o in prossimità di pollai e ricoveri per animali.

Rispetto alle segnalazioni sono intervenuti sia i carabinieri-forestale che il personale preposto alla cattura dei cani randagi. Vari i tentativi di acciuffarli avvenuti già in località “Case sparse” ma anche “Casali Giovannini” ma la campagna e le aree boscate circostanti hanno sempre agevolato la fuga degli animali.