Inaugurata la sede della Fondazione Amici del Cammino di Francesco: «Luogo adatto all'aggregazione»

RIETI - Una sede in Via Pennina 45: questo il regalo per la Fondazione Amici del Cammino di Francesco, attiva da più di 10 anni nella conservazione e promozione dell’itinerario spirituale nella Valle Santa. A metterla a disposizione è stata la Fondazione Varrone, sottolineando la sinergia che lega le due realtà locali nell’anno dell’ottavo centenario del Presepe Vivente, realizzato per la prima volta a Greccio da S. Francesco. Tante le autorità locali presenti all’inaugurazione di venerdì scorso: non poteva mancare il vescovo Piccinonna, che ha sottolineato l’importanza dei cammini spirituali e fisici, come quello di Francesco, ideato 20 anni fa dal reatino Diego Di Paolo. A fargli eco anche la vicepresidente della Fondazione Maria Rita Pitoni, il consigliere del Cda Silvio Gherardi e la segretaria Antonella Aguzzi; presente il sindaco Daniele Sinibaldi, Marino Porcelli presidente onorario della Fondazione e Luigi Manzara vicepresidente della Fondazione Varrone.



«Questa sede è finalmente un luogo fisico adatto all’aggregazione e ringraziamo la Fondazione Varrone per aver compreso questa nostra esigenza – commenta Di Paolo – Al pari della città, anche il Cammino di Francesco ha bisogno di aggregazione: non possiamo permettere che, come è accaduto per tanti altri patrimoni del territorio negli ultimi cinquant’anni, il Cammino finisca nell’armadio della cantina per apatia e mancanza di aggregazione».



Cerimonia di inaugurazione che ha visto anche la benedizione della sede da parte del vescovo Piccinonna e la presenza del prefetto Pinuccia Niglio: segnali di appoggio che fanno intendere l’importante funzione che la sede avrà per tutti gli amanti del Cammino e per la cittadinanza intera. Tante le iniziative in arrivo dalla Fondazione, a partire dalla camminata Contigliano-Greccio prevista per il prossimo 27 dicembre, sulle orme dei tanti pellegrini in visita al presepe nella Valle 800 anni fa e a Betlemme più di 2000 anni fa. «Alla cerimonia di inaugurazione abbiamo sentito dire da parte di tutti i presenti che c’è interesse, impegno e dedizione: se tutto questo è vero, il Cammino di Francesco ha un futuro – continua Di Paolo – Si tratta di un patrimonio di tutti, dobbiamo sentirlo come un orgoglio per la comunità, al pari del Terminillo, del Velino, del Presepe di Greccio e delle tante altre bellezze a cui dobbiamo dedicare più tempo ed attenzione. È un elemento distintivo e caratterizzante della nostra terra».



Si colgono, intanto, le prime occasioni per usufruire degli spazi messi a disposizione in Via Pennina: evento in programma anche a inizio Febbraio, con una conferenza di rilievo nazionale dedicata ai Cammini.