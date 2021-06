Cammina, conosci, custodisci: domenica l’ultima tappa, Cantalice-Poggio Bustone

RIETI - Dalla chiesa di San Felice – sul “tetto” di Cantalice – al convento di San Giacomo, ultima “luce” di Poggio Bustone: è la tappa con cui domenica prossima si conclude l’iniziativa Cammina, conosci, custodisci, organizzata dall’associazione Con Francesco nella Valle per promuovere la conoscenza e la cura di quel piccolo tesoro spirituale e ambientale che è il Cammino di Francesco.

L’appuntamento è alle 8,30, muniti come sempre di sacchi e guanti per ripulire il sentiero dai rifiuti. La speranza è di bissare l’esperienza di domenica 6 giugno, sul tragitto Contigliano-Greccio: sentieri ben tenuti, paesi puliti e l’accoglienza dei frati del Santuario del Presepe e degli amministratori locali, il sindaco Paolo Lancia a San Lorenzo e la consigliera Simonetta Francucci nella piazza di Greccio.

Questo mentre sono sempre di più i pellegrini in transito sul Cammino, a riprova della necessità di investire energie su quella che già oggi è una risorsa per l’economia locale e per la vitalità dei paesi della valle reatina.

Domenica prossima il ritrovo è a Cantalice superiore, nella piazza antistante la chiesa di San Felice alle 8,30: la camminata è alla portata di tutti, per partecipare basta inviare una mail a segreteria@confrancesconellavalle.it o un messaggio ai numeri 3336593752 - 3351953373