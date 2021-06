La Comunale Avis di Rieti ha ricevuto il presidente di quella di Rimini impegnato nel “Cammino di Francesco”

RIETI - In occasione della “Giornata mondiale del donatore” che si svolgerà il prossimo 14 giugno, il presidente dell’Avis Comunale di Rimini, Pierfrancesco Bruno, ha intrapreso il “Cammino di Francesco” e lo scorso 8 giugno, proveniente da Poggio Bustone, ha fatto tappa a Rieti.

Il Presidente dell’Avis Comunale di Rieti, Loreto Santoprete e i rappresentanti del Direttivo Avis comunale di Rieti, Fabio Crescenzi, Giuliano Di Fazi e Virginio Fiori, lo hanno atteso al Santuario della Foresta ed accompagnato a Rieti dove è stato ospitato. Nel pomeriggio Bruno è stato accompagnato per una breve visita nel centro storico della città.

«Il maratoneta/donatore - ha spiegato il Presidente Santoprete - ha molto apprezzato le bellezze della città e l’amichevole ospitalità dimostrata dai donatori reatini. Nella prima mattinata di mercoledì ha lasciato Rieti per Poggio San Lorenzo: un’altra tappa del Cammino che si concluderà a Roma il prossimo 14 giugno».

Domenica 13 giugno sempre Pierfrancesco Bruno, sarà presente alla celebrazione religiosa in Piazza San Pietro insieme al Presidente Nazionale dell’Avis Briola.

Sempre domenica mattina, su Rai 1, nel corso della trasmissione “A Sua Immagine”, sarà trasmesso un servizio sull’iniziativa con brevi video sulle diverse tappe del Cammino tra le quali anche le tappe reatine.

In occasione della “Giornata mondiale del donatore”, l’Avis Comunale di Rieti ha programmato un’iniziativa al Parco Comunale di Rieti in Via Liberato di Benedetto.



Nel pomeriggio del 14 giugno sarà distribuito materiale informativo per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue. Le immagini della giornata saranno pubblicate sui social dell’Avis Provinciale Rieti.