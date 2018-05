L' Associazione "I Cammini di Francesco nel Lazio" ha in calendario per domenica 27 maggio l'iniziativa "I Cammini di Francesco, patrimonio culturale europeo".



L' incontro prevede un percorso dalle Sorgenti di Santa Susanna al Santuario di Poggio Bustone.

"Dopo il pranzo francescano - spiega una nota - organizzato da Padre Renzo presso la Sala conventuale del Santuario, si svolgerà una Tavola rotonda con gl' interventi, tra gli altri, dell' Assessore alla Cultura del Comune di Rieti -Gianfranco Formichetti; Sr Mary Melone - Rettore Pontificia Università Antonianum; Padre Renzo - Guardiano Santuario Poggio Bustone; conclusioni dell' Arcivescovo mons. Agostino Marchetto che officerà la S. Messa presso il Santuario. Moderatore, Francesco Saponaro - Presidente Associazione I Cammini di Francesco Nel Lazio.

È prevista la partecipazione del Vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili. Sono stati invitati i Sindaci di Rieti, Rivodutri, Poggio Bustone. Il Commissario e il Direttore della Riserva naturale dei due Laghi. La nostra Associazione, presieduta da Francesco Saponaro, non ha scopo di lucro ed è votata a promuovere gran parte del territorio laziale. In primis, le località che storicamente comprovano il messaggio e l' itinerare di San Francesco. Oltre al messaggio spirituale, l' Associazione propone di dare impulso allo sviluppo e alla salvaguardia del settore turistico, economico e ambientale dei cammini che San Francesco percorse lasciando testimonianze colte e raccolte da i Frati Minori".





