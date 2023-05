"La guida più piccola d'Italia": il libro per il cammino tra Villa San Giovanni, Barbarano e Blera

“La guida più piccola d’Italia del cammino più piccolo d’Italia”. Un libro che racconta il viaggio lento lungo un tragitto di venti chilometri, in un circuito ad anello tra Villa San Giovanni, Barbarano Romano e Blera. Il passaggio tra i tre villaggi è raccontato da Stefano Mecorio, già giornalista locale, ed edito dalla casa editrice viterbese Sette Città.

A contribuire nella stesura, anche Daniela Faggiani e Carlo Quondamangelomaria, mentre le foto sono anche di Paolo Stefani. Due ulteriori contributi arrivano poi da Pasquale e Damiano della “Stay freedom”, l’associazione culturale che ha ideato e tiene in piedi il Cammino.

“Un’opera corale lunga un anno – spiega l’autore – mano a mano che si procedeva in avanti il testo cresceva di scritti e di scrittori. Siamo andati un po’ oltre il concetto classico di guida. Abbiamo cercato di raccontare un territorio e le persone e i modi che lo animano. Ci siamo concentrati sulla natura e sull’archeologia almeno quanto sul concetto di lentezza e di resilienza. Tematiche a noi molto care. Ne è uscito fuori un fine intarsio. E ne siamo soddisfatti”.

Il libro è stato presentato domenica scorsa in occasione del secondo compleanno itinerante del Cammino.

Davanti a un centinaio di pellegrini e a qualche curioso. “Una grossa emozione – prosegue Mecorio – sono sbarcato come autore e ne sono uscito come parte integrante di una brigata. I ragazzi della Stay freedom mi hanno accolto alla grande e fatto subito sentire uno di loro. E per questo ho deciso di lasciargli ogni centesimo ricavato dalle vendite. Servirà per decespugliatori, benzina, cartellonistica, idee future. È il mio contributo a un qualcosa di bello. Occorre prendere posizione e darsi da fare ognuno per quel che può, se vogliamo sperare in un futuro quantomeno decente”.

La guida più piccola d’Italia si può acquistare in sede, a Villa San Giovanni, da dove parte il cammino. E’ disponibile chiaramente anche nei locali della Libreria Fernandez di Viterbo, che ospita la casa editrice Sette Città. Sempre a Viterbo la si trova poi in Libreria Straffi (via Saffi). A giorni avverrà infine il lancio dell’opuscolo sulle principali piattaforme online e un po’ in tutti i negozi di libri dello Stivale.