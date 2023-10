Rieti, fedele sorpreso dal temporale sul Cammino di San Bendetto: soccorso e salvato dai vigili del fuoco

Sabato 28 Ottobre 2023, 10:47







RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, per l'individuazione, soccorso e recupero di un pellegrino risultato disperso lungo l'itinerario religioso del " Cammino di San Benedetto", tra le frazioni Stipes (Ascrea) e Posticciola (Rocca Sinibalda), in località "Fosso dei vignaletti". Provato, dopo essere stato sorpreso da un violento temporale, ha perso ogni riferimento ritrovandosi all'interno di un'area boscata con fitta vegetazione senza più riuscire ad orientarsi. Localizzato, grazie al supporto degli operatori Tas VVF (Topografia applicata al soccorso), la squadra dei vigili del fuoco - con unità specializzate nell'applicazione di tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviali) - ha quindi raggiunto il fedele 68enne, disorientato ma incolume. L'uomo, con manovra in conserva, è stato condotto all'interno di una radura per essere recuperato dall'elicottero Drago. Elitrasportato fuori dall'area, è stato infine affidato al personale VVF per essere accompagnato più a valle, in sito sicuro. Presenti sul posto carabinieri, tecnici del soccorso alpino e soccorso alpino della guardia di finanza.