Giubileo, i primi 35 cammini religiosi certificati dal Governo per l'Anno Santo 2025: da San Francesco ai martiri giapponesi. Come fare domanda - Pdf

Dalla Via Francigena al Sentiero dei Fioretti, dal Cammino di San Nilo a quello del Perdono sui passi di Celestino. C'è persino un cammino dedicato ai martiri giapponesi. Sul sito del ministero del Turismo è stato pubblicato il catalogo con i primi 35 cammini religiosi italiani. Un turismo slow e sostenibile che diventa ancora più attuale in vista del Giubileo del 2025.

L'Italia si prepara a studiare un piano per accogliere i pellegrini che alimenteranno il cosiddetto turismo lento diretto alle basiliche di Roma e a San Pietro. In un decreto è stato raggruppato un primo elenco dei cammini religiosi che sono risultati in possesso dei requisiti per l'inserimento nel catalogo giubilare.

Il Catalogo dei cammini religiosi italiani sarà a breve integrato nel portale Italia.it. I cammini inclusi saranno, inoltre, coinvolti nelle iniziative di recupero e di valorizzazione degli immobili pubblici che ricadono nel percorso.

