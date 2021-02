Camera di Commercio, dal 28 febbraio al via i pagamenti con PagoPa

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti rende noto che, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal 28 febbraio 2021 non sarà più possibile effettuare pagamenti per diritti, tributi o comunque per servizi e prestazioni dalla stessa erogate, con modalità c/c postale e/o bonifico bancario. Tali pagamenti dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente il sistema pagoPA.

Per maggiori informazioni su PagoPa si rimanda alla sezione del sito camerale https://www.ri.camcom.it/P42A165C1353S169/IBAN-e-pagamenti-informatici.htm

Attraverso le pagine del sito dedicate ai servizi camerali destinati all’utenza (in fase di aggiornamento) sarà data indicazione delle nuove modalità di pagamento attraverso PagoPA. Le stesse notizie potranno essere richieste chiamando la CCIAA al n. 0746/201364 o via mail alla casella provveditorato@ri.camcom.it

Rimane comunque la possibilità, per i servizi che lo prevedono, dell’utilizzo della modalità di pagamento allo sportello attraverso PagoBancomat, Carta di credito e Postamat (Moneta/Maestro/Visa/Mastercard) e con contanti, modalità attualmente sospesa per emergenza Covid.

