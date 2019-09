ALTRE GARE, III GIORNATA U17 e U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

RIETI - Il riscatto delle giovanili di Lega Pro del Rieti passa domani per Avellino. Per la terza giornata di campionato dell'Under 17 e dell'Under 15 di serie C i ragazzi amarantocelesti saranno infatti chiamati a cercare di cancellare il brutto esordio casalingo di domenica scorsa contro la Ternana quando rimediarono due rotondi 4 a 0.Sull'erba artificiale del campo Ambrosini di Venticano alle 13 scenderanno in campo i Giovanissimi di Claudio Gerini (arbitro Fabio Vesce di Benevento, assistenti Davide De Marco di Napoli e Maria Vittoria Ievolella di Benevento) alle 15 invece sarà il turno degli Allievi allenati da Fabio Gentili (arbitro Luca Trapanese di Salerno, assistenti Domenico Perna e Vincenzo Tallarico di Ercolano).Due gare alla portata dei ragazzi reatini che andranno ad affrontare due formazioni che, vedendo i risultati delle loro prime due uscite son alla loro portata: gli Allievi irpini hanno perso in casa 4 a 2 all'esordio stagionale e a tavolino contro la Pianese domenica scorsa: «Abbiamo messo alle spalle la sconfitta con la Ternana e ci siamo preparati per la trasferta di Avellino con impegno e fiducia - commenta il tecnico dell'Under 17 reatina, Gentili -Prosegue il percorso di crescita del gruppo, avremo molti ragazzi del 2004 tra i convocati e questa linea giovane ci darà la possibilità crescere e programmare il futuro dei nostri giovani. Domani andremo a giocarci la gara a viso aperto, pensando esclusivamente alle prestazioni dei singoli e di squadra rispetto al risultato»Mentre i Giovanissimi affronteranno l'Under 15 campana che aver pareggiato 0 a 0 con la Casertana nella prima giornata, nella seconda sono stati sconfitti dalla Pianese in trasferta 3 a 2.«Questa settimana ci siamo allenati bene - commenta invece il tecnico dei Giovanissimi Gerini- Abbiamo curato di più la parte atletica per migliorare la tenuta fisica. Anche dal punto di vista tattico abbiamo provato cose nuove e probabilmente cambieremo modulo per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei ragazzi a disposizione. Le motivazioni ci sono e spero che grazie al lavoro fatto in queste settimane potremmo vedere importanti miglioramenti nelle prestazioni. Speriamo di fare una bella partita».