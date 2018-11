LE ALTRE GARE, VII GIORNATA

RIETI - Domani, domencia 4 novembre, ci sarà la seconda e ultima trasferta in Sardegna per i ragazzi dell’Under 17 e Under 15 di serie C del Rieti. Le due formazioni amarantocelesti, dopo il turno di sosta, per la settima giornata di campionato saranno di scena a Olbia dove al campo sportivo Geo Village alle 11 giocheranno i Giovanissimi di Marco Ciarimboli e alle 15 gli Allievi di Mirko Pagliarini.Affrontata l’Olbia gli amarantocelesti non dovranno più tornare sull’isola avendo già affrontato in trasferta i pari età dell’Arzachena il 14 ottobre scorso quando le due formazioni reatine tornarono con una vittoria e un pareggio.La speranza in casa Rieti è quello di bissare quella trasferta e magari fare anche meglio considerando che gli ingredienti ci sono tutti: il processo di crescita delle due squadre giovanili sembra ben avviato e comincia a far veder i suoi frutti soprattutto dal punto di vista delle prestazioni.L’under 17 di Pagliarini viene da tre pareggi consecutivi ma nell’ultima gara, quella casalinga contro il Siena, a differenza delle altre volte, i reatini hanno mostrato maggiore concentrazione e più carattere riuscendo a recuperare in extremis. Domani in Sardegna la squadra di Pagliarini però dovrà cercare di portare a casa l’intero bottino per non perdere terreno dal gruppo di testa e restare agganciata al treno dei playoff.«Andiamo in Sardegna convinti delle nostre possibilità - commenta il tecnico dell’Under 17 Pagliarini - Sappiamo che stiamo lavorando bene ma come ho sempre detto, e non mi stancherò di ripeterlo, dobbiamo continuare sul nostro processo di crescita. Mi sembra che i ragazzi questo lo abbiano compreso tant’è che siamo migliorati in alcuni frangenti ed errori che prima commettevamo adesso non li facciamo più, certo ne facciamo di nuovi ma è anche normale. Vincere fa sempre piacere ed è importante per una serie di motivi ma sicuramente non è l’unica cosa che conta: il fatto che due nostri giocatori sono stati convocati in nazionale e altri e tanti li stiano osservando significa che stiamo lavorando bene, poi i risultati arriveranno».Per i Giovanissimi di Ciarimboli la situazione è un po’ più complessa perché dopo un avvio difficile i reatini sembrano aver trovato una certa quadratura dal punto di vista del gioco anche se troppo spesso sono stati condannati da episodi come in occasione della gara contro il Siena di quindici giorni fa dove, al termine di un primo tempo pressoché perfetto se si esclude l’imprecisione sotto porta, nel secondo tempo i giovani calciatori reatini hanno sofferto il ritorno dei toscani e concluso la partita con un immeritato 3 a 1.Arzachena-PontederaCarrarese-PistoiesePisa-LuccheseSiena-ArezzoRiposa Viterbese CastrensePontedera 10Arezzo 9Viterbese e Pistoia 8Carrarese 7Rieti, Pisa e Lucchese 6Siena e Olbia 4Arzachena 1Pontedera 12Pistoiese e Carrarese 10Siena e Pisa 9Arezzo 8Viterbese 6Olbia 4Rieti 3Lucchese 1Arzachena 0