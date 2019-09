RIETI - "Noi siamo la Rieti calcio...". Così recita lo striscione esposto in tribuna dai ragazzi della curva nord, che pur avendo preannunciato lo sciopero del tifo, si sono limitati a ribadire alcuni concetti, come il rispetto "per i vostri tifosi" rivolto chiaramente a giocatori e staff nei minuti che hanno preceduto il fischio d'inizio di una partita "da vita o morte" come ha detto alla vigilia il tecnico Mariani.



Ma durante il primo tempo, chiuso con la Paganese in vantaggio per 1-0 (gol di Diop al 19'), non sono mancati i cori di protesta contro Angelo Fabiani, diesse della Salernitana, che ormai viene "identificato" come uno dei colpevoli principe di un mercato estivo caratterizzato prevalentemente da una vera e propria nidiata di ex calciatori granata.

Al duplice fischio dell'abitro Zucchetti, una vera e propria pioggia di fischi ha accompagnato la squadra nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi, mentre sul versante opposto gli oltre cento tifosi arrivati direttamente da Pagani, si godevano - festanti per il vantaggio - l'ultimo sole di settembre a torso nudo.

Alla fine allo Scopigno erano poco più di 600: 368 di cui 98 ospiti, più i 244 abbonati. Incasso di 2.800,28 euro.

