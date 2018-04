I tifosi pronti a sostenere il Rieti a Budoni

di Christian Diociaiuti

RIETI - Carichi e festosi i tifosi del Rieti in trasferta in Sardegna per sostenere la squadra nel match Budoni-Rieti che potrebbe portare in Serie C. Striscioni, cori e sostegno da subito alla squadra, impegnata dalle 15. Alla fine sono un quarantina i reatini sull'isola del Quattro Mori, arrivati in traghetto (viaggiando.anche di notte) o in aereo. Hanno raggiunto agevolmente lo stadio e si sono appostati nel settore a loro dedicato (qualcuno anche in tribuna), pronti a godersi la gara e in attesa di novità da Atletico-Albalonga. Si tratta dell'ennesima risposta di entusiasmo dei tifosi, trascinati dai risultati dei ragazzi di Parlato e dalla prospettiva di ritorno, dopo undici anni, tra i professionisti. I tifosi in questa stagione non sono mai mancati, in casa e fuori, in continente o in Sardegna. Tra i giovani in trasferta, anche qualche appassionatissimo di mezza età e non solo. Sintomo che a contagiarsi di passione amarantoceleste non ci sono solo gli ultras. E che a credere nel salto di categoria è tutta la città.

Domenica 22 Aprile 2018



