RIETI - La corsa del Santa Maria subisce una battuta d’arresto al Domenco Rossi di Vazia, dove i ragazzi di mister Troiani sconfiggono la formazione ospite per 3-1 dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. I Sabini cedono così la vetta alla Torpedo vittoriosa ieri.



Equilibrio spezzato già al 12’ con Paglia che porta in vantaggio il Vazia: gol da vero attaccante, bravo a sfruttare il cross dalla sinistra e a liberarsi delle marcature in area. La reazione del Santa Maria arriva però dopo appena 10 giri d’orologio, quando Galasso atterra in area Capobianchi: nulla da fare per Rinaldi che non riesce ad evitare il gol dal dischetto, segnato dallo stesso Capobianchi. Un pareggio che dura il tempo di un caffè; al 30’ è ancora Paglia a segnare con un tiro da dentro l’area, aiutato anche da qualche provvidenziale rimpallo, che non sottrae però il plauso del pubblico e dei compagni all’attaccante.

Secondo tempo che si apre con una pericolosa azione del Santa Maria: Cerquetani tira da fuori area ma prende la traversa, permettendo a Rinaldi di tirare un sospiro di sollievo. Porta stregata per la formazione ospite, che continua ad attaccare per buona parte della ripresa: prodezza di Rinaldi intorno al 30’ che non si lascia sorprendere parando in tuffo un tiro teso dalla sinistra, standing ovation per lui. La stanchezza si fa sentire tra le fila del Santa Maria, che dopo un buon secondo tempo, subisce la beffa del 3-1 al 35’: è Gentili a gonfiare la rete, battendo Salustri dalla sinistra. Una rete dura da incassare per la squadra ospite, che subisce due espulsioni per proteste allo scadere, terminando la gara in 9.

I COMMENTI

Walter Troiani (All. Real Vazia): «Faccio un plauso ai miei ragazzi, anche perché venivamo da un periodo sfortunato, ma oggi sono stati molti bravi. Faccio i complimenti anche agli avversari che meritano senz’altro il posto occupato in classifica, e a loro va anche un grosso in bocca al lupo per il proseguimento del campionato».

Mirko Abbatelli (Pres. Santa Maria): “La squadra avversaria ha sicuramente meritato, sfruttando più occasioni rispetto a noi, che comunque ne abbiamo avute svariate ma non abbiamo concretizzato. Mi lamento solo dell’arbitraggio che secondo me è stato inaccettabile: abbiamo subito 2 espulsioni al 93’, questo condizionerà sicuramente anche le prossime partite. Faccio i complimenti agli avversari che sono stati più bravi, noi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna, ma l’arbitraggio è stato scandaloso».

IL TABELLINO

Real Vazia: Rinaldi, Figorilli, Tolli, Principi, Micheli, Galasso, Faraglia, D’Angeli, Paglia (20’ st Volpi), Cavalli, Gentili. A disp: Casciani, Prince.

Santa Maria: Salustri, Abatelli, Papi (22’ st Djobo), Capobianchi M (30’ st Minicocci) , Gagliano, De Santis (20’ st Mancini), Cerquetani, Colafigli, Ouro, Capobianchi C, Capasso. A disp: Favetta, Sciarra, Ammiraglia, De Angelis.

Arbitro: Matteucci di Rieti

Reti: 12’ pt Paglia (RV), 22’ pt Capobianchi C (SM), 30’ pt Paglia(RV), 35’ st Gentili (RV)

Note: espulsi Capobianchi C. e Minicocci, ammonito Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA