Colpo Scandriglia: Real Gavignano Ponzano ko 0-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quinta giornata del campionato di Terza categoria importante successo in trasferta dello Scandriglia che espugna per 1-0 il campo del Real Gavignano Ponzano infliggendo ai padroni di casa la prima sconfitta del campionato. Il gol che decide l’incontro è stato realizzato da Marinelli al 37’ del primo tempo.

Il primo tempo

Il primo tentativo a rete del Real Gavignano Ponzano lo porta Recchia al 12’ ed al 16’ ci prova anche Nocelli ma in entrambe le occasioni il pallone termina alto. Lo Scandriglia replica al 23’ con un colpo di testa di Moscetta ed al 26’ con un lancio in area di Vittori sul quale non arriva Sacconi per la deviazione. Al 35’ bel cross dalla fascia sinistra di Grizzi e sul pallone tocca di testa Migliorelli ma il pallone termina alto. Dopo due minuti il gol-partita: Marinelli parte in contropiede, si porta in area ed in dribbling infila Gobbi che vanamente tenta di anticipare il centravanti avversario. Il Real Gavignano Ponzano non ci sta a perdere e si riporta subito all’attacco ancora con Grizzi che serve Nocelli ma anche stavolta la deviazione finisce a lato.

La ripresa

I padroni di casa ripartono subito all’attacco ed al 2’ un tiro di Pellegrini lambisce il palo; subito dopo una bella azione in velocità condotta da Fabi, Migliorelli e Nocelli viene interrotta dai difensori avversari. Al 4’ l’occasione più pericolosa per il Real Gavignano Ponzano con la traversa colpita da Nocelli su assist di Pellegrini ed il successivo tiro di Barnabei che termina di un soffio a lato. Splendori blocca con bravura al 10’ un’incursione di Migliorelli ed al 20’ ancora un’azione condotta da Nocelli, Grizzi e Migliorelli non produce l’esito sperato. Lo Scandriglia amministra bene il gioco con veloci ripartenze che talvolta mettono in difficoltà gli avversari ed al 29’ Scardocci indirizza a fil di palo un pallone insidioso. Forcing finale del Real Gavignano Ponzano con ripetuti assalti di Migliorelli, Nocelli e Gherardo ma Splendori si fa trovare sempre pronto ed i compagni di riparto completano i disimpegni.

I commenti

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Un tiro e un gol da parte degli avversari: questa sconfitta ci deve far capire che in ogni partita non sono ammessi cali di tensione. Il campionato è comunque alla nostra portata».

Roberto Gamberoni, tecnico Scandriglia: «Una bella gara ed un successo meritato, ottenuto tra l’altro in una giornata in cui erano assenti per infortuni diversi nostri giocatori. Complimenti comunque al Real Gavignano Ponzano che sicuramente dirà la sua in questo campionato».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi (34’ st D’Ascenzi),S.Grizzi, Malizia, Pellegrini, Nocelli, Recchia (20’ st Ratini), Barnabei (26’ st Spadaccioli), Migliorelli, Gherardo, Mancini. A.disp. M.Grizzi, Nisi, Lupo, G.Galassetti, Gennaretti. All. Galassetti

Scandriglia: Splendori, Lucarelli, Vittori (5 ’st Angeloni), Moscetta, Fioravanti, Cicolani, Boccacci (35’ st Arcieri), Sacconi, Marinelli (13’ st Moscatelli), Di Casimiro (22’ pt Scardocci), Brizi. A disp. Zacchini, Tancredi, Villani. All. Gamberoni

Arbitro: Mattia Santoprete di Rieti

Marcatore: 37’ pt Marinelli

Note: ammoniti Nocelli, Cicolani; angoli 2-2