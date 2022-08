Raffaele Focaroli: «La Terza categoria sarà regolarmente al via». Iscrizioni fino al 9 settembre

RIETI - La Terza categoria come ogni anno sarà ai nastri di partenza. Lo ribadisce in una nota il delegato provinciale della Figc Raffaele Focaroli.

«Da diverso tempo - scrive nella nota Focaroli - sopratutto durante l’estate, è stata diffusa, probabilmente in modo studiato, la falsa notizia che nella nostra provincia, nella prossima ed imminente stagione sportiva, non partirà il campionato di Terza Categoria. Vorrei rassicurare tutti gli sportivi sulla infondatezza di tale informazione. Ad oggi, da verifiche effettuate direttamente con le società coinvolte, abbiamo riscontri postivi cosi come negli anni passati e ricordiamo che il termine per l’iscrizione ricade nella data del 9 settembre».