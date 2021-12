Gens Cantalupo vince in rimonta con Msg: al Tempesta è 4-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vince in rimonta il Gens Cantalupo che batte per 4 a 2 tra le mura amiche del Tempesta la Msg Rieti nella gara valevole per la ottava giornata del campionato provinciale di Terza categoria. Una gara col finale pirotecnico, dove succede di tutto e che alla fine porta in dote tre punti al Cantalupo (ancora imbattuto in casa) che grazie a questa vittoria chiude il 2021 a quota 15 in classifica, mentre l’Msg Rieti resta a 3 punti.

Il primo tempo

Gara che comincia con i padroni di casa propositivi. Al 4’ ci prova Cortella su punizione, trovando però la respinta di Mazzocco, bravo a parare anche il tentativo sulla respinta di Corinaldesi. Al 10’ è ancora Cortella ad andare alla conclusione da dentro l’area in posizione defilata, ma calcia addosso al portiere ospite. Al quarto d’ora ancora Cortella a tentare la conclusione con un destro al volo da fuori area che finisce alto di poco. L’Msg Rieti tenta la reazione e al 23’ sono proprio gli ospiti a passare: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Lorenzo calcia da fuori area lasciando partire un gran tiro che beffa Bianchini e si infila sotto la traversa per l’1 a 0. I padroni di casa provano a rispondere prima con Corinaldesi e poi con Borgucci ma le conclusioni non impensieriscono Mazzocco. Al 40’ pericolosa ancora la Msg con Macera che si invola verso la porta avversaria ma a tu per tu con Bianchini apre troppo il piatto e spedisce a lato. Il primo tempo si chiude dopo un ultimo tentativo degli uomini di Pastorelli, con un Corinaldesi ispirato che prova il tiro a giro sul secondo palo mandando fuori non di molto.

La ripresa

Nel secondo tempo Cantalupo prova col possesso a costruire qualcosa, mentre gli ospiti si difendono bene e agiscono di rimessa:al 60’ Giampietri non riesce a concludere bene un contropiede e calcia debolmente da buona posizione. Al 75’ Fasciolo servito a centro area dopo un’incursione di Macera sulla sinistra, calcia verso la porta ma senza angolare il pallone che finisce tra le braccia di Bianchini. Al 78’ cambia la partita: l’arbitro concede una punizione dalla sinistra per un fallo di Di Lorenzo che, già ammonito, finisce per la seconda volta sul taccuino del signor Alessi e prende anzitempo la via degli spogliatoi. La stessa punizione viene calciata da Corinaldesi verso la porta e senza trovare deviazioni, la palla finisce in rete per il pareggio. Passano due minuti e su una punizione di Cortella interviene Mazzocco che però lascia il pallone a disposizione di Zappaterreno che fa 2 a 1 per i suoi da due passi. All’84’ punizione dal limite per l’Msg battuta splendidamente da Festuccia che trova l’angolo alto alla sinistra di Bianchini e il 2 a 2. All’88’ Corinaldesi lanciato da Zappaterreno finisce giù in area: per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore e secondo giallo anche per D’Ambrosio. Dagli undici metri va lo stesso Corinaldesi che batte alla destra di Mazzocco spiazzandolo per il 3 a 2. Nel recupero Cantalupo gestisce il vantaggio grazie alla doppia superiorità numerica. Poco prima del fischio finale, c’è un’altra punizione per i padroni di casa, con Cortella che trova il gol (nella foto)con un tiro angolato alla sinistra del portiere ospite chiudendo definitivamente la gara sul 4 a 2.

Il commento dei tecnici

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Partita sofferta e complicata, non abbiamo giocato il nostro miglior calcio ma siamo comunque riusciti a creare molto e avere il pallino del gioco in mano per buona parte della gara. Portiamo a casa questi tre punti importanti per non perdere terreno e restare nelle zone alte della classifica in vista della pausa e della ripartenza all’inizio dell’anno nuovo».

Roberto Grillo, allenatore Asd Msg Rieti. «Abbiamo lottato per tutta la partita ma non è stato abbastanza. Abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari più volte, anche riprendendo il risultato nel finale, ma non siamo riusciti a chiuderla. Loro sono una buona squadra con diverse individualità esperte ed importanti e negli ultimi minuti in inferiorità numerica non siamo riusciti a contenerli. Siamo una squadra giovane e alcuni episodi li paghiamo per via di un po’ di inesperienza»

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo: Bianchini, Mattei, Borgucci S., Evangelisti, Fabbrini (85’ Pieroncini), Cortella, Zappaterreno, Corinaldesi, Boccolucci, Borgucci A. (61’ Giuliani), Pazzaglia. A disp. Pitotti, Zuccari, Stazi. All. Pastorelli

Asd Msg Rieti: Mazzocco, Di Lorenzo, Grillotti A., Grillo A. (81’ Consumati), Basenghi (30’ Mastroiaco), D’Ambrosio, Feliziani (60’ Fasciolo L.), Fasciolo F., Macera, Massari (53’ Festuccia), Giampietri (64’ Djeljadini). A disp. Grillotti E., Grillo R. All. Grillo

Arbitro: Manuel Alessi di Rieti

Reti: 23’ Di Lorenzo (M), 78’ e 88’ rig. Corinaldesi (C), 80’ Zappaterreno (C),84’ Festuccia (M), 92’ Cortella (C)

Espulsi: al 78’ Di Lorenzo e all’88’ D’Ambrosio (M)

Ammoniti: Borgucci S., Zappaterreno (C), Grillotti A., Feliziani, Macera (M)

Note: angoli 4-2, spettatori 50 circa