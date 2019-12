RISULTATI VII GIORNATA

PROGRAMMA VIII GIORNATA

Sabato 7, ore 14.30

Ore 15.30

Domenica 8 ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Conto alla rovescia per l’ottava giornata di Terza categoria. Stagione 2019-20 che entra sempre più nel vivo, con una classifica sempre incerta: si gioca in un canovaccio di punti in vetta, dove la Torpedo primeggia a quota 17, seguita da Poggio Bustone, Santa Maria e Real Monteleone.Ultima giornata non proprio rosea per la capolista, che vanifica il vantaggio iniziale contro il Cantalupo portando a casa solo un punto. Il Vazia fa tris in casa contro il Montopoli e fa lo stesso il Santa Maria, battendo per 1-0 il Real Gavignano ed assicurandosi il secondo posto insieme al Poggio Bustone che ha espugnato Monteleone. Bene anche lo Scandriglia, che difende egregiamente il campo di casa battendo il Suna Nersae, e la Vigor Collevecchio che fa poker sul campo del Poggio Catino.Fame di gol per gli 11 di mister Basilici, impegnati in casa del Montopoli durante la prossima giornata; contemporaneamente il Cantalupo se la vedrà con lo Scandriglia. Testacoda trai padroni di casa del Real Gavignano ed il Poggio Catino; mentre il Monteleone cercherà di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta, dando il meglio sl campo del Vigor Collevecchio. Giornata dura per il Poggio Bustone, che domenica ospiterà il Real Vazia, altra formazione della vecchia guardia; in conclusione il Santa Maria Calcio sarà ospite del Suna Nersae.Torpedo – Gens Cantalupo 2-2Poggio Catino – Vigor Collevecchio 1-4Real Monteleone – Poggio Bustone 1-3Real Vazia – Montopoli 3-1Santa Maria Calcio – Real Gavignano 1-0Scandriglia – Suna Nersae 2-1Gens Cantalupo-Scandriglia (D’Orazi di Rieti)Montopoli-Torpedo (Loreti di Rieti)Real Gavignano Ponzano-Poggio Catino (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Vigor Collevecchio – Monteleone Sabino (Giuseppe Russo di Rieti)Poggio Bustone – Real Vazia (Bejan di Rieti)Suna Nersae – Santa Maria Calcio (A. Bertini di Rieti)Torpedo 17Poggio Bustone, Santa Maria 16Real Monteleone 14Real Gavignano, Real Vazia 13Scandriglia, Vigor Collevecchio 9Cantalupo 7Montopoli 4Poggio Catino 1Suna Nersae 0