RIETI – Il pensiero corre alla nazionale francese di calcio campione del mondo quando ci si ritrova, come avvenuto ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi a Cantalupo dove i dirigenti della USD Cantalupo hanno presentato ufficialmente la nuova squadra che nella stagione agonistica 2018/2019 parteciperà al campionato di Prima categoria. Una squadra multietnica formata da giovani calciatori provenienti dal Senegal, Gambia, Capo Verde, Togo ed altri paesi del continente africano dal quale sono giunti dopo le avventurose e pericolose peripezìe che gli organi di informazione ci propongono quasi quotidianamente. Sono 14 ragazzi ospitati nei centri di accoglienza di Castelnuovo di Porto, Pomezia, Forano e Poggio Mirteto chiamati a comporre la nuova squadra calcistica dal tecnico Lamberto Bianchi e dal presidente Massimo Formichetti che insieme ai rappresentanti del comune di Cantalupo, delle associazioni locali e dei dirigenti della società li hanno presentati al pubblico nella piazza principale del paese.«Nel gruppo 7 ragazzi parlano l’inglese, 4 il francese, altri un po’ d’italiano – dice il tecnico Lamberto Bianchi – e non è facile relazionare con tutti ma con tanta buona volontà riusciamo a capirci ed a fare progressi di socializzazione. Alcuni sono inseriti in un progetto nazionale di Protezione Civile, altri frequentano un corso biennale di lingua italiana in una scuola di Poggio Mirteto: il gioco del calcio è il loro riferimento ma alla base di tutto c’è il lavoro di integrazione sociale che la USD Cantalupo si è proposta e che vuole portare avanti grazie anche alla disponibilità del sindaco Paolo Rinalduzzi e dell’amministrazione comunale che hanno sostenuto fin dall’inizio questa iniziativa».Nel suo intervento il presidente Massimo Formichetti ha ribadito che l’obiettivo, al di fuori dei risultati sportivi che si raggiungeranno, è quello di tenerli sempre tutti insieme e favorire la loro aggregazione anche giocando al calcio. Domenica prossima, nella prima giornata di campionato, la multietnica USD Cantalupo giocherà in trasferta col Ginestra.