RIETI - Sono terminati i lavori di rigenerazione del manto erboso dello Stadio “Centro d’Italia” di Rieti. Il terreno di gioco sarà dunque in perfette condizioni per la prima partita casalinga della stagione dell’FC Rieti, in programma il 18 agosto contro la Ternana.



«Non solo manteniamo le promesse ma lo facciamo rispettando pienamente i tempi previsti - commenta il consigliere comunale delegato allo sport, Roberto Donati – Colgo l’occasione per rivolgere un grande incoraggiamento all’FC Rieti per la seconda stagione di Serie C e per rinnovare l’appello a tutti i reatini a sostenere le nostre realtà sportive».



© RIPRODUZIONE RISERVATA