RIETI - Il Rieti comunica che a partire da domani, giovedì 26 aprile, alle 17,30 nella segreteria dello Scopigno inizierà la prevendita dei biglietti settore ospiti della gara Ostiamare-Rieti in programma domenica alle 15 al comunale "Anco Marzio" di Ostia.



Il prezzo del biglietto è di 10 euro e la disponibilità in prevendita è limitata a 200 tagliandi.



Sarà cura delle due società poi, comunicare eventuale ulteriore disponibilità in loco il giorno della gara.

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



