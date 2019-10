RISULTATI, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una potenza, questo.... Potenza! La formazione lucana vince ancora, stavolta a Catanzaro (2-0) ed oltre ad incrinare la posizione di Auteri sulla panchina giallorossa, si tiene stretto il primario riuscendo a respingere gli assalti delle dirette inseguitrici.Reggina e Ternana, tanto per cambiare. I granata escono vittoriosi da Monopoli (2-1) interrompendo la serie positiva dei pugliesi che durava ormai da sei turni, mentre le Fere danno scacco al Bisceglie (1-0) dell'ex Pochesci che recrimina per un "rigore netto per noi" ma ammette che "la Ternana è forte". Esordio positivo per Capuano sulla panchina dell'Avellino al Partenio, dove il Bari deve fare i conti coi lupi biancoverde rigenerati dal "Mini One" ed accontentarsi alla fine di un punto (2-2). Crollo verticale del Catania a Vibo Valentia (5-0 dalla Vibonese) : qualcuno parla di squadra e società in difficoltà, ma la "manita" è pesante a prescindere. Fa meglio la Viterbese - attesa mercoledì a Rieti - che chiude il set col Rende (6-1) dando una mano proprio agli amarantoceleste. Segnali di ripresa per il Teramo (2-1 alla Paganese), mentre finisce a reti inviolate il derby campano tra Cavese e Casertana e la sfida tra Picerno e Virtus Francavilla (0-0).Picerno-Virtus Francavilla 0-0Viterbese-Rende 6-1Avellino-Bari 2-2Bisceglie-Ternana 0-1Monopoli-Reggina 1-2Sicula Leonzio-Rieti 1-2Vibonese-Catania 5-0Catanzaro-Potenza 0-2Cavese-Casertana 0-0Teramo-Paganese 0-0Potenza 23Reggina e Ternana 22Monopoli 19Bari 18Viterbese 17Catanzaro 16Paganese e Catania 15Vibonese e Casertana 14Virtus Francavilla 13Teramo e Cavese 12Avellino 11Picerno 10Bisceglie 9Sicula Leonzio 6Rieti 5Rende 2